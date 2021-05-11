В Госдуме прокомментировали внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу

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Соединенные Штаты сами выступили инициаторами расторжения Договора по открытому небу, поэтому у России не было иного выхода, кроме как выйти из него. Таким мнением поделился в беседе с RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий уточнил, что если бы Россия осталась в нем, то над ее территорией продолжали бы летать самолеты стран НАТО, передавая информацию США. "Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения", – сказал Чепа. Он также добавил, что Москва несколько раз обращалась к Вашингтону, чтобы решить вопрос, но тот проигнорировал.
Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом "Дни.ру" сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. О начале процедур по выходу из него российский МИД объявил еще в январе 2021 года.
США вышли из Договора в ноябре 2020 года.
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