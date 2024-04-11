Флаг РФ и Знамя Победы вывесили на территории посольства Украины в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Флаг России и Знамя Победы подняли на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас учреждение закрыто, однако за забором граждане еще могут увидеть два развевающихся флага, поднятых на флагштоке перед зданием дипмисии.

Ранее сообщалось, что РФ оставит в неприкосновенности диппредставительство Украины в Москве, тем самым соблюдая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Как рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, столичная мэрия расторгла договор аренды на земельный участок, на котором расположено украинское посольство, в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде участка посольства РФ на Украине.

Он подчеркнул, что так работает принятый в дипломатии принцип взаимности, и добавил, что расторжение договора аренды не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, оно остается в госсобственности Украины.