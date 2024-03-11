Украина может получить крылатые ракеты через круговой обмен ФРГ и Британии – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Department of Defense

Германия может рассмотреть предложение Великобритании о круговом обмене ракетами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Der Spiegel.

Согласно материалу издания, глава МИД ФРГ Анналена Бербок открыта для предложения главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты путем кругового обмена.

Таким образом, Германия отправит ракеты Taurus Великобритании, а она передаст Украине Storm Shadow. Это формально освободит ФРГ от ответственности за передачу ракет Украине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять ракеты Taurus Украине. Свое нежелание он объяснил высокими рисками ударов этими вооружениями по РФ. Он добавил, что для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных.

