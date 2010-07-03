Эксперт оценил слова немецкого политика об ошибках ЕС в отношениях с Россией

Слова немецкого политика об ошибках, допущенных Европой в отношениях с Россией, прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что в начале 2000-х годов Владимир Путин был настроен на сближение с Европой, но тогда европейские политики не захотели сделать шаг навстречу Москве.
"Действительно, была ситуация в 2000-х годах, когда Россия была настроена на углубление сотрудничества, тогда родилась теория неделимой безопасности", – пояснил эксперт в беседе с RT. "Мы ее предлагали настойчиво. Со стороны ЕС не было понимания", – подчеркнул Оленченко. Он также напомнил, что распространяемые западными СМИ "страшилки" о России "родились не сегодня", а "пришли из прошлого".
Обратившись к истории, политики в странах Европы могут "провести какую-то корректировку", считает эксперт. "Если у сегодняшних деятелей хватит силы воли и глубины изучения, то они легко поймут, что надо корректировать", – заявил Оленченко, посоветовав ЕС сделать "работу над ошибками".
Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Европу объединиться против российской "агрессии". По словам латвийского лидера, последние пять лет Москва якобы ведет "агрессивную политику" для достижения своих геополитических целей.
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