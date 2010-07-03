Латвийский лидер призвал Европу объединиться против агрессии РФ

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Европе нужно соблюдать бдительность и объединиться, чтобы противостоять агрессивной политике России. Такое заявление сделал президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает издание Spiegel.

Политик утверждает, что последние пять лет РФ якобы ведет "агрессивную политику в погоне за достижением своих геополитических целей". В связи с этим Европе, по его мнению, необходим сдерживающий фактор.

"Чтобы однажды она (Россия – прим.ред.) не напала на другую европейскую страну, как это было с Украиной", – сказал Вейонис, уточнив, что у Латвии есть общие экономические интересы с РФ.

В начале февраля эстонские власти потребовали у России компенсацию за "советскую оккупацию". Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.