Посол Ганы заявил, что страна заинтересована в покупке у России плавучей атомной станции

Фото: ТАСС/Zuma

Гана заинтересована в покупке у России плавучей атомной электростанции, сообщил посол страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что министр энергетики Ганы в 2025 году посещал РФ и подписал соответствующее соглашение. При этом страна действительно заинтересована в подобной инновации.

"Так что Гана может купить такую АЭС", – подчеркнул Джеху-Аппьях.

Ранее Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой, второй атомной электростанции в стране. Глава республики Александр Лукашенко указывал, что вторая станция может быть возведена на восточных границах государства. Она также сможет обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.

