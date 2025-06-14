"Росатом" возглавит строительство первой АЭС в Казахстане

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Российская компания "Росатом" стала лидером консорциума, который будет строить первую атомную электростанцию в Казахстане. Об этом со ссылкой на Агентство по атомной энергии республики пишет ТАСС.

Госкорпорация была выбрана межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли, поскольку ее предложения оказались самыми выгодными для реализации этой задачи.

В ведомстве добавили, что по инициативе "Росатома" уже начата работа по привлечению государственного финансирования на экспорт за счет средств России. При этом в список потенциальных поставщиков станции вошли три компании: китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP.

"Агентство Республики Казахстан по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС", – добавили в сообщении.

В 2021 году Владимир Путин заявил, что Россия может построить АЭС в Казахстане, а также оказать содействие республике в ее эксплуатации. Президент РФ подчеркнул, что речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна.

В свою очередь, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что за возведение АЭС на территории республики должен отвечать международный консорциум. С его слов, в его составе должны быть мировые компании, которые обладают передовыми технологиями.