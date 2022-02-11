Украинский скелетонист выступил с политическим лозунгом на ОИ

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Выступающий за сборную Украины по скелетону Владислав Гераскевич показал плакат с политическим лозунгом на зимних Олимпийских играх в Пекине, несмотря на запрет на подобные действия на соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

На плакате был антивоенный лозунг, посвященный событиям в стране.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед началом Игр напоминал, что участникам соревнований нельзя пользоваться площадкой Игр для политических целей. При этом он отметил, что спортсменам не запрещено высказываться на пресс-конференциях или в социальных сетях.

Ранее в Кремле выступили против применения законов США к ситуации с допингом на Олимпиаде в Пекине. До этого глава Антидопингового агентства США заявлял, что замешанных в скандале с фигуристкой Камилой Валиевой могут привлечь к ответственности по "закону Родченкова".

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что уважает WADA и МОК, однако ни о каком сотрудничестве по этому вопросу речи не идет.