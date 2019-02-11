Заявление главы Минэкономики Германии Петера Альтмайера о проекте "Северный поток – 2" свидетельствует о независимости страны от США. Такую точку зрения в беседе с RT высказал замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
"На самом деле само по себе начало реализации проекта "Северный поток – 2" свидетельствовало о том, что Германия самостоятельно определяет свою энергетическую политику. И тем более она не собирается зависеть от США", – указал Шатров.
Он подчеркнул, что Россия не является монополистом на европейском газовом рынке, поэтому для ФРГ "было очень странно услышать о необходимости отказаться от сотрудничества" с Москвой.
"Это не просто поставка газа, это строительство инфраструктуры, это инвестиции со стороны Германии, это доходы, которые в будущем станут получать немецкие компании и, соответственно, немецкая казна", – отметил эксперт.
Ранее Альтмайер заявил, что каждая страна может свободно поддерживать экономические и торговые отношения, как считает нужным. Он подчеркнул, что Россия всегда исполняла взятые на себя обязательства. Кроме того, министр указал, что последнее время в адрес "Северного потока – 2" звучит "много идеологически мотивированной критики".
8 февраля Евросоюз принял поправки к Газовой директиве, согласно которым проект нельзя будет заблокировать, а все решения по его реализации будет принимать Германия.
"Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Против реализации проекта выступают ряд европейских стран, США и Украина. Различные западные политики неоднократно заявляли, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности Европы.
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