Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку – 2"

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе пришли к соглашению по трубопроводу "Северный поток – 2", сообщает Reuters.

Франции и ФРГ урегулировали спор вокруг трубопровода и поправок к Газовой директиве ЕС.

Согласно новой редакции, проект нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Германия, поскольку именно на ее территории находится конечный пункт получения газа.

Ранее сообщалось, что Париж намерен поддержать поправки к газовой директиве ЕС.

"Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск ожидается до конца 2019 года.