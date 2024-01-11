Пентагон не смог проконтролировать поставки оружия Киеву – генинспектор

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Пентагон должным образом не следил за поставками оружия Киеву, свыше половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались неучтенными. Об этом сообщается в докладе генинспектора министерства обороны США Роберта Сторча.

Из текста следует, что ведомство улучшило осуществление мониторинга за финальным использованием поставляемого Украине оружия после начала спецоперации РФ. Однако, говорится в докладе, министерство не в полной мере выполняло требования программы отслеживания.

По данным генинспектора, оружие на сумму порядка одного миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда долларов остается неучтенным. Ситуация по мониторингу осложняется тем фактом, что Пентагон не проводил инвентарные описи поставляемых вооружений, следует из текста.

Кроме того, деятельность инспекторов была осложнена ограничениями на их передвижения в Украине, а также нехваткой персонала на территориях, в том числе в странах-партнерах.

Вместе с тем в докладе указали, что в рамках этого обзора выяснить, были ли моменты перепродажи или другого перераспределения оборонной помощи США, не удалось.

"Сейчас у Офиса генерального инспектора МО есть сотрудники на Украине, и служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о преступных действиях, связанных с поставками Украине оборонной помощи из США", – говорится в сообщении.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что у Вашингтона больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Киева.

До этого лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер заявил, что сенаторы Штатов добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Украине.

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