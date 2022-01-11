Азербайджан возложил на Армению ответственность за напряженность на границе

11 января, 20:38
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Министерство иностранных дел Азербайджана возложило на Армению ответственность за возникшую на границе напряженность. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД заявили, что осуждают продолжение Арменией военных провокаций.
"Вместо того чтобы предпринять шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения совершила очередную кровавую провокацию на государственной границе, тем самым вызвав напряженность в регионе, и несет ответственность за это", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее в Минобороны Азербайджана рассказали о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В Ереване же заявили об использовании противоположной стороной артиллерии и беспилотников при обстреле границы, в результате чего двое армянских военных получили ранения, еще двое были ранены.
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об использовании артиллерии.
"С полудня 11 января в результате провокации ВС Армении ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на данном направлении без какого-либо применения авиационных средств и артиллерии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали пограничника, накануне застрелившего троих сослуживцев. 3 января около 00:30 его нашли на территории села Малхелеф Лачинского района в Карабахе. Возбуждено уголовное дело, которое находится под контролем руководства генеральной прокуратуры.
Путин призвал наметить следующие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
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