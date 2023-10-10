Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет по международным делам Госдумы займется разработкой механизма для отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил председатель комитета Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Совет Думы поручил выполнить это до 18 октября. На данный момент ведутся консультации с министерством иностранных дел России и другими профильными ведомствами.

"Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к 18 октября", – сообщил Слуцкий.

По его словам, дату, когда будет рассмотрен этот вопрос, определит Совет Думы. Также он подчеркнул, что у всех депутатов будет единая точка зрения по этому поводу.

"Решение будет принято в национальных интересах России и ради нашей победы. Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", – добавил председатель комитета.

Ранее совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора до этого заявлял председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе Валдайского форума сообщил, что РФ может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.

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