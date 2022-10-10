Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что учения ОДКБ на территории страны пришлось отменить на фоне ранее произошедшего конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Байсалов подчеркнул, что Киргизия соблюдает нерушимое членство в ОДКБ и не испытывает проблем с организацией. Вместе с тем руководство страны было вынуждено учитывать ранее произошедшие события.

"Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", – заявил вице-премьер.

Накануне сообщалось, что министерство обороны Киргизии отменило проведение командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" на территории своей страны, которые должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

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