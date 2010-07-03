Путин сменил начальников управлений в Кремле

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Владимир Путин назначил Антона Федорова начальником управления информационного и документационного обеспечения президента России. О соответствующем указе сообщается на сайте Кремля.

Руководителем управления президента по вопросам государственной службы и кадров назначен Максим Травников.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности", – сказано в тексте документа.

С 11 июля 2018 года Травников возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства. До этого Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

3 октября Геннадий Корниенко был освобожден от должности директора ФСИН. Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева объяснила уход чиновника тем, что он достиг предельного возраста.

