Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:54

Путин сменил начальников управлений в Кремле

политика власть

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил Антона Федорова начальником управления информационного и документационного обеспечения президента России. О соответствующем указе сообщается на сайте Кремля.

Руководителем управления президента по вопросам государственной службы и кадров назначен Максим Травников.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности", – сказано в тексте документа.

С 11 июля 2018 года Травников возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства. До этого Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

3 октября Геннадий Корниенко был освобожден от должности директора ФСИН. Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева объяснила уход чиновника тем, что он достиг предельного возраста.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика