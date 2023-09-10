Русскоязычный политик стал новым лидером эстонской Центристской партии

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev

Русскоязычный политик, мэр Таллина Михаил Кылварт стал новым лидером эстонской Центристской партии на внеочередном съезде, который состоялся в городе Пайде. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Кылварта, на этот пост претендовал глава парламентской фракции центристов Танель Кийк. Бывший лидер партии Юри Ратас принял решение не переизбираться.

За Кылварта проголосовали 543 человека, за Кийка – 489. В общей сложности в голосовании участвовали 1 046 делегатов, 14 бюллетеней были признаны недействительными. В ходе съезда также были избраны новые члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести.

Организация внеочередного съезда и выборов нового партийного руководства связана с результатами выборов в парламент, которые состоялись 5 марта. На тот момент центристы получили 16 мандатов, что на 10 меньше, чем на прошлых выборах.

Центристская партия представляет собой крупнейшую политическую силу в Эстонии. Ее членами являются свыше 13 тысяч человек. За нее голосовало большинство русскоговорящих избирателей, так как ранее центристы выступали за улучшение отношений с российской стороной, а также за поддержку образования на русском языке.

Местные политологи уточняли, что после начала украинского конфликта руководство партии осудило действия России. По их данным, это снизило поддержку русскоязычного электората.

Ранее стало известно, что Эстония намерена первой среди государств ЕС узаконить конфискацию российских активов, оказавшихся под санкциями, в целях "восстановления Украины". Такую инициативу правительство страны планирует утвердить в течение двух недель.