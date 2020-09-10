В СФ оценили решение Евросоюза продлить санкции против России

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Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение ЕС продлить индивидуальные санкции против России. Об этом сообщает RT.

Ранее санкции продлили до марта 2021 года из-за "подрыва территориальной целостности, суверенитета, а также независимости Украины".

"Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог", – сказал сенатор. По словам Цекова, данные санкции приводят только к обратному эффекту, а также наносят вред европейской экономике.

"Как показали санкции на протяжении шести лет, они наносят не меньший а, возможно, больший урон самой Европе", – обращает внимание член комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее говорилось, что санкции затронули 175 физических лиц и 44 юрлица. Правовые акты разместят 11 сентября.