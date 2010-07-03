Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал принятие на Украине законопроекта о процедуре импичмента главы государства.

По словам эксперта, под сомнением остается необходимость принятия этого законопроекта.

"Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения", – сказал Суздальцев в беседе с RT.

10 сентября Верховная рада приняла президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, парламент страны может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава Рады. После того, как парламент примет решение и внесет его в повестку работы Рады, будет создана временная следственная комиссия, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.

Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. Если Раде не удастся принять постановление об импичменте, спикер парламента должен принести извинения президенту от имени всего законодательного органа.