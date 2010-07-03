Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

16:49
16:49
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Tarasov/ZUMA
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал принятие на Украине законопроекта о процедуре импичмента главы государства.
По словам эксперта, под сомнением остается необходимость принятия этого законопроекта.
"Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения", – сказал Суздальцев в беседе с RT.
10 сентября Верховная рада приняла президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно законопроекту, парламент страны может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава Рады. После того, как парламент примет решение и внесет его в повестку работы Рады, будет создана временная следственная комиссия, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.
Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. Если Раде не удастся принять постановление об импичменте, спикер парламента должен принести извинения президенту от имени всего законодательного органа.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: