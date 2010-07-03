В СФ оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине

03 сентября, 20:58
03 сентября, 20:58
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации считают, что закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине может повлечь в этой стране "борьбу с инакомыслием". Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По его словам, депутатская неприкосновенность есть во многих странах. При этом она не является гарантией того, что депутаты смогут избежать уголовного наказания.
"Если человек совершает какое-то преступление, то с учетом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается. Это позволяет преследовать депутатов за совершение уголовных преступлений", – цитирует RT Цекова.
В Госдуме также считают, что отмена депутатской неприкосновенности на Украине "не сильно скажется на статусе парламентариев".
"У нас в России действует эта неприкосновенность. Хотя я еще до сих пор никак не почувствовал. Каждый депутат подлежит проверке в каждом аэропорту, например. Если правоохранительные органы имеют обоснованные претензии к любому человеку, даже депутату, они могут реализовать свое право на следственные действия", – рассказал российский депутат Владимир Катенев.
Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Такое решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых. Документ должен быть подписан спикером Верховной рады и президентом Украины, и тогда 1 января 2020 года он вступит в силу.
До недавнего времени депутаты на Украине не могли быть задержаны или привлечены к ответственности без согласия парламента.
Законопроект был внесен в Верховную раду Петром Порошенко, занимавшим в тот момент пост президента.
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