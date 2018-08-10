Лавров выразил Помпео категорическое неприятие новых санкций США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил главе МИД США Майклу Помпео категорическое неприятие новых американских санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", – подчеркнули в российском МИД.

10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против России из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Первая часть санкций вступит в силу 22 августа.

После этого Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал санкции объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.