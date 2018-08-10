Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тему возможных новых санкций со стороны США.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании говорилось о нелегитимности действий с точки зрения международного права.

Также на встрече обсудили текущие вопросы социально- экономического развития страны, передает ТАСС.

Ранее Госдеп объявил о новых санкциях против России. Причиной стало дело Скрипалей. Ограничения предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Ожидается, что первые ограничения вступят в силу 22 августа.

Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.