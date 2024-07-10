Захарова назвала США главой "банды войны" на фоне планов поставить Киеву F-16

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США возглавляет "банду войны", так как страны НАТО планируют предоставить Украине истребители F-16, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба Белого дома рассказала о планах Дании, Нидерландов и Штатов предоставить Киеву эскадрильи истребителей.

По словам госсекретаря США, Копенгаген и Амстердам уже начали процесс передачи самолетов. Они должны появиться в небе над Украиной уже летом 2024 года, добавлял он. Ожидается, что одни только Нидерланды предоставят Киеву 24 F-16.

