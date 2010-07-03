Саакашвили устроил драку и ударил пенсионерку

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ударил пожилую женщину, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это произошло у здания суда в Одессе. Политик и его сторонники устроили там акцию, в то время как зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым. Обвинения с него сняли.

Саакашвили устроил потасовку с охранниками мэра, ударив пожилую женщину. Пенсионерка упала и сломала руку, ей оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.

Политик прокомментировал инцидент. "Эта женщина выбежала... выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными", – написал он на своей странице в Facebook.

В июне Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире. Конфликт случился после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми. На что Саакашвили рекомендовал ему и другим депутатам пожертвовать деньги на лечение детям.

В ответ Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли он вернуться в Грузию, где на него заведены уголовные дела.