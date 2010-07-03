Саакашвили устроил драку и ударил пенсионерку

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ударил пожилую женщину, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Это произошло у здания суда в Одессе. Политик и его сторонники устроили там акцию, в то время как зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым. Обвинения с него сняли.
Саакашвили устроил потасовку с охранниками мэра, ударив пожилую женщину. Пенсионерка упала и сломала руку, ей оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.
Политик прокомментировал инцидент. "Эта женщина выбежала... выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными", – написал он на своей странице в Facebook.
В июне Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире. Конфликт случился после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми. На что Саакашвили рекомендовал ему и другим депутатам пожертвовать деньги на лечение детям.
В ответ Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли он вернуться в Грузию, где на него заведены уголовные дела.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.