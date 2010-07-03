Эксперт оценил конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил конфликт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Олега Ляшко, передает RT.
Брутер возмутился ситуацией, которая произошла в прямом эфире. Он заявил, что произошедший конфликт на глазах у людей выставил их в некрасивом свете.
"При всех больших проблемах украинской политики и общества можно ожидать, что после парламентских выборов все-таки произойдет определенный возврат к нормальности и такие странные персонажи останутся в прошлом", – добавил Брутер.
Оба "отчаявшихся" политика осознают, что их шансы в преддверии внеочередных выборах в Раду минимальны, отметил эксперт. "Их время закончилось, надеюсь, безвозвратно. Как бы они ни ссорились и что бы при этом ни говорили, все шансы уже в прошлом", – заключил он.
Накануне Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире. Конфликт произошел после слов Ляшко: он пожаловался на проблемы семей с больными детьми. На что Саакашвили рекомендовал ему и другим депутатам пожертвовать свое имущество и денежные сбережения на лечение детям.
В ответ Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли он вернуться в Грузию, где против него возбуждены уголовные дела.
Грузию Саакашвили покинул в 2013 году, там против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
В конце 2016 года Саакашвили лишился этой должности. А в 2017 году политик был лишен гражданства Украины, когда находился в Польше.
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