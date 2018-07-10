Трамп подготовил подарок для Путина

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Президент США Дональд Трамп рассказал о приготовленном для Владимира Путина подарке, сообщает "Газета.ру".

О деталях американский лидер не говорил. По его словам, о подарке люди узнают после того, как Трамп вручит его Путину. Он также заявил, что "самой легкой" встречей во время поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом России.

Ранее Трамп затруднился сказать, считает он Путина своим другом или противником. Тем не менее он однозначно ответил, что тот является его соперником.

Лидеры США и России встретятся 16 июля в Хельсинки. Они обсудят важные вопросы международной повестки тет-а-тет, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Трамп планировал затронуть тему российского вмешательства в выборы.

Он подчеркнул, что был готов к встрече с президентом России "всю жизнь". Перед ней американский лидер будет участвовать в саммите НАТО 11–12 июля, а в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.