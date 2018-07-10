Трамп подготовил подарок для Путина

10 июля, 17:53
Фото: ТАСС/Sachs Ron/CNP/ABACA
Президент США Дональд Трамп рассказал о приготовленном для Владимира Путина подарке, сообщает "Газета.ру".
О деталях американский лидер не говорил. По его словам, о подарке люди узнают после того, как Трамп вручит его Путину. Он также заявил, что "самой легкой" встречей во время поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом России.
Ранее Трамп затруднился сказать, считает он Путина своим другом или противником. Тем не менее он однозначно ответил, что тот является его соперником.
Лидеры США и России встретятся 16 июля в Хельсинки. Они обсудят важные вопросы международной повестки тет-а-тет, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Трамп планировал затронуть тему российского вмешательства в выборы.
Он подчеркнул, что был готов к встрече с президентом России "всю жизнь". Перед ней американский лидер будет участвовать в саммите НАТО 11–12 июля, а в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: