Дональд Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным "всю жизнь"

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В преддверии саммита в Хельсинки, который запланирован на 16 июля, Дональд Трамп заявил, что был готов к встрече с российским коллегой "всю жизнь", сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Fox News.

Лидер США выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным пройдет успешно. "Знаете что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке... Я был готов к этому всю свою жизнь", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что первая часть саммита пройдет тет-а-тет, затем к переговорам подключатся участники делегаций. Путин и Трамп намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Западные СМИ сообщали, что речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства. Эти данные не нашли официального подтверждения.

Трамп сообщал о намерении поднять на встрече с Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине.

Встреча лидеров России и США состоится в президентском дворце. Здание находится напротив рыночной площади в Южном порту. Площадь дворца составляет около трех тысяч квадратных метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.