Трамп назвал Путина своим соперником

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Президент США Дональд Трамп затруднился сказать, считает он Владимира Путина своим другом или противником.

Американский лидер заявил, что не может ответить на вопрос сейчас. "В чем я точно уверен, так это в том, что он соперник", – цитирует его "Интерфакс".

Саммит РФ – США пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры стран обсудят важные вопросы международной повестки тет-а-тет, речь будет идти в том числе о Сирии и Украине. Трамп сообщал о намерении поднять тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что был готов к встрече с Путиным "всю жизнь".

Перед встречей с президентом России Трамп будет участвовать в саммите НАТО 11–12 июля, а в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.