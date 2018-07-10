Трамп назвал Путина своим соперником

10 июля, 16:02
Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro
Президент США Дональд Трамп затруднился сказать, считает он Владимира Путина своим другом или противником.
Американский лидер заявил, что не может ответить на вопрос сейчас. "В чем я точно уверен, так это в том, что он соперник", – цитирует его "Интерфакс".
Саммит РФ – США пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры стран обсудят важные вопросы международной повестки тет-а-тет, речь будет идти в том числе о Сирии и Украине. Трамп сообщал о намерении поднять тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что был готов к встрече с Путиным "всю жизнь".
Перед встречей с президентом России Трамп будет участвовать в саммите НАТО 11–12 июля, а в Лондоне встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.
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