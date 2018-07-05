Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки в президентском дворце

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Встреча лидеров России и США состоится 16 июля в президентском дворце в Хельсинки, заявил представитель Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Здание находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со столичной мэрией. Площадь дворца составляет около трех тысяч квадратных метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.

Ранее сообщалось, что первая часть саммита пройдет тет-а-тет, затем к переговорам подключатся участники делегаций. Путин и Трамп намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Западные СМИ сообщали, что речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства. Эти данные не нашли официального подтверждения.

Трамп сообщал о намерении поднять на встрече с Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине.