Лавров рассказал о теме переговоров Путина и Трампа в Хельсинки

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, ответил на вопрос о темах, которые обсудят на встрече в Хельсинки Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

"И Сирия будет обсуждаться, и Украина будет обсуждаться. Все, что они захотят обсудить, они обсудят", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Часть общения лидеров пройдет один на один.

В Кремле отмечали, что Путин и Трамп намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Западные СМИ сообщали, что речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства. Эти данные не нашли официального подтверждения.

Трамп сообщал о намерении поднять на встрече с Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине.