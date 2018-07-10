МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с избирательной комиссией Владимирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская городская избирательная комиссия подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве по организации "дачных" избирательных участков с избирательной комиссией Владимирской области, сообщает Агентство "Москва".

На ее территории планируется создать избирательные участки для москвичей, которые компактно проживают в соседних районах, прилегающих к Московской области, рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев поблагодарил Мосгоризбирком за предложение поучаствовать в организцаии участков в регионе. Он подчеркнул, что речь идет о дальнейшем развитии голосовании на территории всей страны. "Мы надеемся, что совместными усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы москвичи, которые находятся на территории Владимирской области, реализовали свое право при голосовании на выборах мэра Москвы", – заявил Минаев.

Ранее Мосгоризбирком подписал такие соглашения с избирательными комиссиями Московской, Тульской и Калужской областей. Председатель Мосгордумы, руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра столицы Алексей Шапошников отметил, что поступило более 11,5 тысячи предложений об открытии загородных избирательных участков. Стандарт "дачного" избирательного участка уже утвердили.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. В столице насчитывается порядка 3,6 тысячи избирательных участков. Еще около 360 участков должно появиться вне города.