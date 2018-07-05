Рабочая группа МГИК утвердила стандарт "дачного" избирательного участка

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Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории столицы утвердила стандарт "дачного" избирательного участка, передает Агентство "Москва".

Во время выездного заседания рабочей группы, ее члены осмотрели образец "модульных" участков, которые разместят за пределами Москвы.

"Рабочая группа утвердила стандарт загородного избирательного участка – с учетом рекомендаций Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. В первую очередь на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение. Предложенный образец "модульного" избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования. Конструкция соответствует всем требованиям для размещения на загородных избирательных участках наблюдателей Общественной палаты и наблюдателей от кандидатов на пост мэра", – сказал руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Шапошников подчеркнул, что представленный образец "модульного" избирательного участка соответствует стандартам московских выборов.

Секретарь рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы Дмитрий Реут также рассказал об оборудовании "модульного" избирательного участка и его соответствии ранее предъявленным требованиям.

"Во-первых, установлены видеокамеры в двух углах, то есть ни один угол этого помещения не остается без обзора. Во-вторых, есть места для членов избирательных комиссий и наблюдателей. Есть и техническая зона, там будет принтер для того, чтобы можно было печатать необходимые документы. А самое главное, что такие "модульные" участки удобно располагать во всех тех местах, в которых предварительно будут организованы избирательные участки", – сказал Реут, добавив, что площадь участка составляет 25 квадратных метров.

Предложенный стандарт загородного избирательного участка поддержал и другой член рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы Борис Чернышов.

"Поддерживаю предложенный стандарт загородного избирательного участка. Проделана серьезная работа, теперь у нас есть возможность создать все необходимые условия для работы на "дачных" избирательных участках", – отметил Чернышов.

Также Шапошников отметил, что такое желание у членов садовых некоммерческих товариществ (СНТ) действительно есть. Кроме того, он обратил внимание, что дачники и садоводы выразили желание, чтобы такие "модульные" участки остались у них.

Кандидат на должность мэра Москвы от партии "Справедливая Россия", глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов отметил, что для него, как для кандидата, в первую очередь важна открытость выборов, а "модульный" участок полностью соответствует этому требованию.

"Когда меня пригласили осмотреть этот мобильный "модульный" избирательный участок, для меня это было очень важно. Дачники, москвичи, которые были вынуждены выбирать между картошкой и выборами мэра, теперь лишены этой дилеммы. И это голосование состоится. Главный вопрос, который меня волновал: насколько можно будет быть уверенным в том, что выборы, которые пройдут на этих участках, будут открытыми, честными. Мы убедились, что участие наблюдателей на этих избирательных участках возможно", – сказал Свиридов.

Чиновник уточнил, что на всех участках есть камеры и предложил всем кандидатам направить своих наблюдателей на каждый такой "модуль".

Ранее московский избирком утвердил порядок создания участков для голосования за пределами Москвы на выборах мэра.