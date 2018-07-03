МГИК принял порядок образования ТИКами избирательных участков за пределами столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила порядок создания участков для голосования за пределами Москвы на выборах мэра.

"Избирательные участки за пределами Москвы образуются соответствующими вышестоящими территориальными избирательными комиссиями на период избирательной кампании по выборам мэра Москвы не позднее 20 июля", – цитирует документ Агентство "Москва".

Списки участков с номерами и адресами нужно будет опубликовать не позднее 24 июля. Если избиратели не подадут заявлений для голосования на таком участке, то его ликвидируют. Принимать заявления начнут с 29 августа, завершится подача документов 5 сентября.

Избирательные комиссии загородных участков ТИК сформируют не позднее 14 августа 2018 года.

При МГИК действует специальная рабочая группа по созданию избирательных участков за городом. Ее члены уже посетили одну из предложенных горожанами точек.

Москвичи присылают свои идеи о местах для участков на портал мэра и правительства Москвы или подают их в центры "Мои документы". Рабочая группа оценивает адреса на транспортную доступность, наличие достаточного числа избирателей и возможность организовать голосование с видеонаблюдением в помещении. Уже поступило более 11,5 тысячи предложений об открытии дачных избирательных участков.