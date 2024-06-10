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10 июня, 21:03

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ТАСС: по делу генерала Попова арестован еще один фигурант

По делу генерала Попова о мошенничестве арестован еще один фигурант

Фото: 123RF/danielt1994

Еще один фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестован одним из столичных судов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным журналистов, в рамках уголовного дела нового фигуранта отправили в СИЗО на 2 месяца. Арестованному также предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве. Пока официальной информации от следствия по данному фигуранту не поступало.

Попова заключили под стражу 21 мая сроком на два месяца. По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей, которые были были нужны для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

По версии следственных органов, генерал-майор действовал в организованной группе с погибшим во время спецоперации генерал-лейтенантом Олегом Цоковым.

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