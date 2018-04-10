Эксперт прокомментировал обыск ФБР в офисе адвоката Дональда Трампа

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк прокомментировал обыск, проведенный Федеральным бюро расследований (ФБР) в офисе адвоката Дональда Трампа.

"О том, есть ли что скрывать господину Трампу, знает только он сам. Но эта ситуация – свидетельство того, что все расчеты на якобы консолидацию укрепления позиций Трампа в американской правящей элите до сих пор не материализовались", – сказал он в разговоре с RT.

По мнению специалиста, политические позиции администрации Трампа "остаются крайне слабыми".

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ФБР обыскали нью-йоркский офис Майкла Коэна. Агенты изъяли переписку адвоката с Трампом и документы, касающиеся платежей бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, утверждавшей, что у нее была связь с президентом США. Сам Трамп назвал обыск в офисе его личного адвоката "позорной ситуацией".

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