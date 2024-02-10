Кадыров заявил о шоке у простых американцев из-за интервью Путина Карлсону

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Реакция простых американцев на интервью, которое дал президент России Владимир Путин журналисту Такеру Карлсону, шокирующая. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. https://t.me/RKadyrov_95/4457

"После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным "неправда", а именно простых американцев. И эта реакция шокирующая", – написал он.

Кадыров отметил, что простые истины, которые россияне знали с самого начала спецоперации, стали откровением для граждан США. Глава Чечни также пожалел аудиторию западных "псевдолиберальных и псевдосвободных" СМИ, которая стала их "замученным заложником".

Кроме того, по мнению Кадырова, в западных СМИ и у Белого дома после выхода интервью Путина началась истерия, связанная с тем, что у них не выйдет просто запретить его, как это сделали бы с российским СМИ.

Публикация с интервью в социальной сети X за около 14 часов набрала свыше 100 миллионов просмотров. При этом отметку "нравится" поставили уже более 705 тысяч человек, репост сделали 225 тысяч раз. В то же время количество просмотров видео с беседой на YouTube достигло 5 миллионов.

Также Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Оно длится 2 часа 6 минут.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов