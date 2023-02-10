Эксперт допустил, что Путина могут лишить ордена Почетного легиона

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Власти Франции действительно могут лишить Владимира Путина ордена Почетного легиона в связи с желанием Парижа отменить Россию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога и общественного деятеля Алексея Ярошенко.

По мнению эксперта, западные элиты стремятся отменить Россию и русскую культуру. Таким образом, считает политолог, французские власти пытаются объяснить необходимость вражды с российской стороной.

Ярошенко заявил, что дискриминация РФ началась со спортсменов, после же правительство попыталось отменить культуру России – музыку или писателей.

"Надо отметить, что не Макрону (президент Франции Эммануэль Макрон. – Прим. ред.) лишать президента этого ордена, потому что не Макрон давал. Но они это сделают, потому что сейчас для этого есть политическая и геополитическая необходимости", – отметил эксперт.

Ранее Макрон допустил, что может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона – кавалера большого креста.

На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лишение для российского лидера не станет проблемой. Он подчеркнул, что для президента РФ приоритетными являются другие вопросы.

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