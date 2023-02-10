Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога звучит в Киеве и в большинстве областей Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, сигнал звучит на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Россия начала нанесение массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин уточнял, что атаки наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре в ответ на действия ВСУ.

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