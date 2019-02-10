Призыв посла США к ФРГ увеличить расходы на оборону из-за РФ оценили в Совфеде

Заявление американского после в ФРГ Ричарда Гренелла, призвавшего немцев увеличить расходы на оборону из-за России, связано с позицией Германии по "Северному потоку – 2". В этом уверен зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.
Сенатор отметил, что США, видимо, считают опасным российский газ. "Американцы зря выступают с такими высказываниями. В свое время они вообще были против милитаризации Германии, а сейчас получается, что сами же ее подталкивают", – сказал Джабаров, усомнившись, что немцы захотят вкладывать свои средства в НАТО.
Представитель Совфеда считает, что призывы Штатов не отразятся на судьбе проекта газопровода. Это объясняется значимостью поставок голубого топлива для жителей Германии.
Ранее американский дипломат дал интервью Welt am Sonntag, в котором сказал, что немецким властям стоит перестать экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге".
Длина магистрального газопровода "Северный поток – 2", строящегося из России в Германию через Балтийское море, превышает 1,2 тысячи километров. По пропускной способности и протяженности объект соответствует действующему газопроводу.
В минувшую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе пришли к соглашению по трубопроводу "Северный поток – 2". По новой редакции, проект нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Германия.
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