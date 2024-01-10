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10 января, 22:22

Политика

РФ выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Фото: depositphotos/gary718

Российская сторона выступила против участия ряда государств Евросоюза в заседании Совета безопасности ООН по Украине, поскольку они повторяют одни и те же тезисы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова постпреда РФ при организации Василия Небензи.

Отмечается, что 10 января на заседании некоторые представители Запада обвинили Москву в применении вооружений из КНДР во время спецоперации. Небензя в ходе своей речи сообщил о несогласии Москвы с подходом, избранным французским председательством, в отношении приглашения на собрание делегаций по правилам 37 и 39.

"Их общее число, включая Украину, составляет шесть – это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина, письменные доклады дадут Дания, Греция, Румыния, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", – сказал он.

По словам Небензи, выступления политиков Европы не привносят добавленной стоимости заседанию, так как они регулярно повторяют заявления в русле общей позиции ЕС и НАТО. Дипломат указал, что единственная цель, с которой их делегации приходят в Совет Безопасности ООН, – озвучить эти тезисы на камеру для своей аудитории.

Небензя подчеркнул, что подобный подход подрывает авторитет Совета.

О том, что Москва якобы использует в СВО на Украине ракеты, изготовленные в КНДР, ранее сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Однако доказательств своим словам он не привел.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления.

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