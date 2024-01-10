Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

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Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс подал прошение об отставке с 10 января. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети Х.

В качестве причины такого решения Кейперс назвал предложение по работе за границей. Однако он не уточнил, о какой новой должности идет речь.

Эрнст Кейперс является членом партии Демократы 66 (D66). Он выполнял функции министра здравоохранения, благосостояния и спорта государства в течение двух лет.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Элизабет Борн. Главой кабмина она была с мая 2022 года.

Позже появилась информация о том, что новым премьером Франции был назначен 34-летний Габриэль Атталь. Он занимал должность министра образования.