США намерены продолжить авиаудары на Ближнем Востоке

Власти США не намерены прекращать авиаудары по террористам на территории Ближнего Востока. Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео в ходе выступления в Американском университете в Каире (American University in Cairo).

Политик уточнил, что военные действия продолжатся по мере появления целей. "Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие", – цитирует РИА Новости Помпео. Он выразил надежду, что американской администрации не придется прибегать к таким действиям.

Правительство США в середине декабря 2018 года объявило о начале вывода военных из Сирии. На данный момент в Сирии находятся около 2 тысяч военных США. Дональд Трамп заявил, что единственной задачей американских военных в Сирии была победа над террористами, и они с нею справились. По словам Помпео, США лишили террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в России) 99 процентов ее возможностей.

21 декабря стало известно, что США планируют вывести около семи тысяч военных из Афганистана. Сейчас в там находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.