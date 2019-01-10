Крым ответил Украине на слова о выходе в Азовское море

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В Крыму скептически отнеслись к заявлениям украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко о планах по проводу боевых кораблей через Керченский пролив западными союзниками.

Романенко заявил, что морякам поможет "фиксация из космоса". Генерал уверен, что украинским морякам помогут западные партнеры, которые с помощью спутников проведут корабли через пролив. Он заключил, что такой способ для украинских кораблей является "беспроигрышным вариантом".

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара оценил такую позицию как "бредовую выдумку". Он считает, что представители украинской армии пытаются воплотить в жизнь поручение министра обороны. Однако "сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии ", – заявил Ганжара в комментарии RT.

Также эксперт подчеркнул, что Украина вряд ли найдет иностранную поддержку в вопросах прохода через Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали, а моряков арестовали. Владимир Путин полагает, что это было рассчитано на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине.