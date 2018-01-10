У избирательного штаба Путина будет три сопредседателя

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Владимир Путин заявил, что у его избирательного штаба будет три сопредседателя.
Как сообщает РИА Новости, это главы медицинского центра имени Рогачева Александр Румянцев и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, а также генеральный директор "Камаза" Сергей Кокогин. Журналист Андрей Кондрашов уточнил, что станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина.
10 января вечером Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. Штаб находится в Гостином дворе. После общения с волонтерами, которые ведут проверку подписей, Путин отдельно побеседовал с тремя сопредседателями своего штаба.
27 декабря он представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. 8 января появились сведения о том, что в избирательный фонд Путина поступило 400 миллионов рублей. Средства внесли некоторые региональные фонды и партия "Единая Россия", которая выделила 28 миллионов рублей.
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