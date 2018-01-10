В Госдуме предложили переименовать адрес посольства США в Москве

10 января, 16:35
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
В Госдуме предложили переименовать почтовый адрес американского посольства в Москве. Инициатором выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Но вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик", – сказал он, передает Агентство "Москва".
В таком случае здание диппредставительства получит адрес: Североамериканский тупик, дом 1, отметил Дегтярев. По его словам, Москва является древним историческим городом, поэтому в отличие от Вашингтона здесь не будут менять названия существующих улиц.
Ранее стало известно, что площадь перед посольством РФ в столице США назовут в честь Бориса Немцова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры с российской стороны являются прерогативой городских властей.
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