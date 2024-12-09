Экс-глава МИД Австрии посетила нацпарк в Приморье

Фото: телеграм-канал Karin Kneissl official

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль встретила краснокнижного амурского тигра и посетила национальный парк "Бикин" в Приморье, сообщает RT со ссылкой на публикацию центра "Амурский тигр".

Кнайсль встретилась с сотрудниками парка, которые организовали проход по социальной и природоохранной инфраструктуре. Кроме того, она посетила и "столицу" парка – село Красный Яр.

Позже экс-министр сообщила в своем телеграм-канале, что по пути в Приморский край встретила амурского тигра.

Ранее в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.