Собрание инициативной группы по выдвижению Путина предлагается провести 16 декабря

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Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ пройдет 16 декабря в "Зарядье". Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его слова приводит ТАСС.

В ходе установочного заседания партии "Единая Россия" Турчак сообщил о необходимости сформировать группу избирателей, которая должна собраться большим кругом и принять все необходимые организационные решения для проведения избирательной кампании Владимира Путина.

"Есть предложение провести собрание большой инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты РФ в следующую субботу – 16 декабря", – заявил Турчак.

Участник инициативной группы, народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что собрание пройдет в московском концертном зале "Зарядье". По его словам, обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, однако там "пространство расписано до марта".

"Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет в субботу, 16 числа, в киноконцертном зале "Зарядье", – сказал Машков.

Ранее стало известно, что партия "Единая Россия" совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией президента РФ Владимира Путина. В первую очередь речь идет о сборе подписей в поддержку кандидата.