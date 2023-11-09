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09 ноября, 18:13

Политика

ЕК отказалась комментировать возможный пересмотр запрета въезда российских авто

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Еврокомиссия отказалась комментировать возможный пересмотр рекомендаций о запрете на въезд в Евросоюз российских автомобилей, пишет РИА Новости.

"У нас нет комментариев по этому поводу", – сообщили в ЕК, отвечая на вопрос, рассматривают ли они такую возможность после призыва евродепутатов.

Ранее депутаты Европейского парламента потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз и назвали такую интерпретацию ограничений чрезмерным исполнением санкций и дискредитацией санкционного инструмента.

При этом депутаты призывают ужесточить санкции против России, так как, по их мнению, введенных ранее ограничений недостаточно.

Европейская комиссия в сентябре 2023 года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ. Поэтому россияне теперь не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза.

Комментируя запрет на въезд в страны Евросоюза на авто с российскими номерами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это представляет собой абсурд. По его мнению, такие меры делают еще более плачевными взаимоотношения Москвы с государствами Европы.

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