Эксперт заявил, что Польша хочет помешать Украине вступить в ЕС

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Варшава хочет помешать Украине вступить в Евросоюз, заявил в эфире радио КП эксперт по Польше Станислав Стремидловский. Так он прокомментировал заявление замглавы МИД республики Павла Яблонского о том, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока не проведет эксгумацию останков жертв Волынской резни.

По мнению эксперта, Яблонский и другие представители партии "Право и справедливость" будут озвучивать свои требования даже после того, как их место займет либеральная оппозиция. Как он считает, с помощью упоминания Волынской резни партия будет мешать союзу нового правительства Варшавы и Киева.

"Эксгумация – это более сильный шаг, потому что когда начнут вскрывать могилы и люди увидят десятки тысяч убитых мирных поляков, женщин, детей с пробитыми головами, с отрезанными руками, а мы знаем, что очень зверски их убивали украинские националисты – я думаю, такая картина будет не менее ужасающей, чем даже сегодняшние кадры в Газе", – заключил эксперт.

Ранее Яблонский заявил, что Украине "нечего мечтать о вступлении в ЕС", пока не будет решен вопрос по эксгумации останков жертв Волынской резни. По его словам, многие украинцы это понимают. Он добавил, что Варшава будет "абсолютно подчеркивать", что без решения этого вопроса долгосрочного примирения с Киевом не будет.

При этом Яблонский не назвал это условием для вступления Украины в Евросоюз, но объяснил, что странам будет трудно сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.

Польские и украинские специалисты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины 27 октября. Тела погибших от рук украинских националистов поляков нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у властей Украины разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение останков.

Кроме того, замглавы дипведомства прокомментировал скандал с высказыванием бывшего пресс-секретаря польского министерства Лукаша Ясины, который заявил, что Польша ждет от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню. После этого его уволили.

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