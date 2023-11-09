ВС РФ ликвидируют отряды ВСУ FPV-беспилотниками – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидируют украинские отряды в окопах FPV-беспилотниками. Об этом говорится в материале автора Дэвида Экса для Forbes.

"Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", – следует из материала.

По словам автора, ВС РФ управляют беспилотниками на расстоянии, что позволяет им избежать потерь. В свою очередь, ВСУ в зоне спецоперации не защищены от БПЛА.

До этого стало известно, что российские системы ПВО сбили пять самолетов ВСУ за сутки. Вместе с этим они перехватили 11 снарядов РЗСО HIMARS, две авиабомбы JDAM и сбили 31 беспилотник.



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