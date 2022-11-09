В ЛНР сообщили, что республика в ноябре начнет принимать законы на правах субъекта РФ

Фото: ТАСС/Александр Река

Луганская Народная Республика в ноябре начнет принимать законы в рамках российской правовой базы, сообщил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"<...> думаю, уже в этом месяце, мы начнем принимать первые законы как субъект Российской Федерации", – приводит его слова ТАСС.

Мирошниченко отметил, что последние пять лет парламент ЛНР занимался подготовкой законодательной базы региона, ориентируясь на российскую. Поэтому, подчеркнул он, интеграция пройдет быстрее, чем до 2026 года. Именно такой срок отведен федеральным конституционным законом.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, а также в ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале.

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